ONU declara guerra no Oriente Médio uma 'grande emergência humanitária'
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) anunciou nesta sexta-feira (6) que declarou a crise no Oriente Médio como uma "grande emergência humanitária", enfatizando a necessidade de uma resposta imediata.
"O ACNUR declarou a escalada da crise no Oriente Médio como uma grande emergência humanitária que exige uma resposta imediata em toda a região", declarou aos jornalistas em Genebra Ayaki Ito, diretor de emergências da agência e coordenador interregional para os refugiados.
