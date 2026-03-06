Assine
ONU declara guerra no Oriente Médio uma 'grande emergência humanitária'

AFP
AFP
Repórter
06/03/2026 07:19

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) anunciou nesta sexta-feira (6) que declarou a crise no Oriente Médio como uma "grande emergência humanitária", enfatizando a necessidade de uma resposta imediata.

"O ACNUR declarou a escalada da crise no Oriente Médio como uma grande emergência humanitária que exige uma resposta imediata em toda a região", declarou aos jornalistas em Genebra Ayaki Ito, diretor de emergências da agência e coordenador interregional para os refugiados.

