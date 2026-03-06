Maersk suspende viagens entre Europa e Oriente Médio

A empresa de navegação dinamarquesa Maersk anunciou nesta sexta-feira (6) a suspensão de duas rotas, uma entre a Europa e o Oriente Médio e outra entre o Oriente Médio e o Extremo Oriente, devido à guerra.

"Legando em consideração a escalada do conflito, que compromete a segurança da navegação na região do Golfo, tomamos a decisão de suspender temporariamente o serviço FM1 (que liga o Extremo Oriente ao Oriente Médio) e o serviço ME11 (que liga o Oriente Médio à Europa)", anunciou a empresa, número dois mundial do setor, em um comunicado.

Antes, a Maersk havia anunciado a suspensão "até nova ordem" de qualquer reserva para e a partir do Golfo.

