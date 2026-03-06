DoJ publica novos documentos sobre Epstein com acusações contra Trump
compartilheSIGA
O Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos divulgou na quinta-feira (5) novos documentos do FBI sobre depoimentos de uma mulher que afirmou ter sido agredida pelo presidente Donald Trump, depois que o criminoso sexual Jeffrey Epstein a apresentou ao magnata do setor imobiliário.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os documentos não haviam sido divulgados nas publicações anteriores de documentos relacionados ao falecido financista, determinadas pelo Congresso americano, porque haviam sido marcados por engano como "duplicados", segundo o DoJ.
Os democratas monitoram a forma como o governo Trump administra a divulgação dos arquivos do caso Epstein.
Os documentos divulgados na quinta-feira incluem descrições de vários interrogatórios realizados em 2019 pelo FBI com a mulher: ela afirmou que Epstein e Trump a agrediram sexualmente quando ela tinha entre 13 e 15 anos.
Em um dos depoimentos, a mulher disse que Epstein a levou "para Nova York ou para Nova Jersey" e a apresentou a Trump. Ela disse aos investigadores que mordeu Trump quando ele tentou forçá-la a fazer sexo oral.
Também disse que ela e pessoas de seu entorno receberam durante muitos anos ligações ameaçadoras que exigiam seu silêncio, o que a mulher relacionou ao caso Epstein.
Trump negou qualquer comportamento equivocado relacionado às acusações ligadas a Epstein. O DoJ já havia afirmado que alguns documentos divulgados "contêm acusações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump".
Os democratas acusaram o governo Trump de ocultar detalhes da investigação sobre Epstein que podem prejudicar o líder republicano.
Na quarta-feira, uma comissão da Câmara dos Representantes aprovou a convocação da procuradora-geral Pam Bondi para que ela responda às perguntas sobre como o Departamento de Justiça está lidando com os documentos do caso Epstein.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-lga/ane/jvb/eg/fp