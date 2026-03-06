Assine
Internacional

EUA não podem fornecer mísseis suficientes para o Golfo e a Ucrânia, diz comissário da UE

06/03/2026 06:32

O comissário europeu de Defesa e Espaço alertou nesta sexta-feira (6) que os Estados Unidos "não serão capazes" de produzir e entregar mísseis suficientes ao mesmo tempo no Golfo e na Ucrânia.

"Agora está muito claro que, com a crise iraniana (...) os americanos não serão realmente capazes de garantir mísseis suficientes ao mesmo tempo para os países do Golfo, para o Exército americano e para as necessidades da Ucrânia", declarou Andrius Kubilius.

"Tornou-se mais urgente para nós, na Europa, aumentar a produção de sistemas de defesa aérea e de mísseis balísticos", insistiu Kubilius, que iniciou na Polônia uma viagem europeia com o objetivo de incentivar a produção europeia neste setor.

