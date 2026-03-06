Petróleo opera em leve queda

A cotação do petróleo estabeleceu uma pausa nesta sexta-feira (6) nos mercados asiáticos, após a alta expressiva provocada pela guerra no Oriente Médio, enquanto as Bolsas se estabilizaram ao fim de uma semana de altos e baixos devido às preocupações geopolíticas.

O barril de Brent do Mar do Norte, referência internacional, recuava 0,57%, a 84,92 dólares, após uma alta de 4,93% na quinta-feira.

A cotação do West Texas Intermediate (WTI) americano cedia 0,85%, a 80,30 dólares, depois de avançar 8,51% na véspera.

Os mercados mundiais acompanham de perto os acontecimentos no Oriente Médio, onde os ataques continuam, e o Estreito de Ormuz, por onde transita 20% da produção global de petróleo e gás natural liquefeito (GNL), permanece paralisado.

O secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, afirmou que Washington estuda diversas opções para conter a alta dos preços da energia, incluindo uma possível tarifa sobre as reservas de emergência ou até mesmo uma intervenção direta no mercado, segundo a agência Bloomberg.

"O Brent se estabilizou após estas declarações (...) as medidas se somam aos planos anunciados anteriormente para fornecer garantias de segurança e escoltas navais que permitam a passagem de petroleiros e outros navios pelo Estreito de Ormuz", destacou Michael Wan, analista do MUFG.

Em um cenário de nervosismo, os preços do petróleo voltaram a subir na quinta-feira e atingiram níveis que não eram registrados há quase dois anos.

Desde o início do conflito no Oriente Médio, as cotações dispararam quase 20%.

- Calma nas Bolsas -

Depois da montanha-russa dos últimos dias, as Bolsas asiáticas também recuperaram a calma.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,62%, a 55.320,84 pontos. Em Seul, o Kospi fechou estável (+0,02%). Na quinta-feira, o mercado da capital sul-coreana fechou em alta de 9,63%, após uma queda histórica de 12% no dia anterior.

Taipé recuava 0,22% e Sydney 1%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong operava em alta de 1,73%. Xangai avançou 0,4%.

"As preocupações relacionadas com um conflito prolongado pressionam a venda de ações, mas predomina uma atitude de expectativa antes da divulgação, na sexta-feira, de um relatório sobre o emprego nos Estados Unidos", explicaram analistas da Monex Securities em um comunicado.

No mercado cambial, a moeda japonesa registrou uma desvalorização de 0,2%, a 157,86 ienes, diante de um dólar revitalizado.

