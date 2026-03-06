Sri Lanka assume controle de navio iraniano por temor de ataque americano

O Sri Lanka assumiu nesta sexta-feira (6) o controle do navio de guerra iraniano cuja tripulação foi retirada na véspera, dois dias após um ataque dos Estados Unidos que afundou outra fragata da República Islâmica.

Um funcionário do governo da ilha indicou nesta sexta-feira que os 204 marinheiros do navio IRIS Bushehr foram transferidos para três navios da Marinha cingalesa e que estão alojados em uma base militar próxima da capital Colombo.

"Nosso Exército assumiu o controle do navio, que será levado para Trincomalee", um porto na região nordeste do país, disse a fonte à AFP.

Quatro iranianos permaneceram a bordo para ajudar os marinheiros do Sri Lanka.

O presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, autorizou o navio iraniano a entrar nas águas territoriais da ilha depois que este informou uma avaria em um dos motores.

Dissanayake explicou que tomou a decisão para salvar vidas, já que os marinheiros que estavam a bordo temiam que um ataque contra o navio, como aconteceu na quarta-feira com a fragata iraniana IRIS Dena, torpedeada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.

A Marinha do Sri Lanka recuperou 84 corpos de marinheiros do navio iraniano. As operações de busca continuam para encontrar 64 tripulantes que continuam desaparecidos.

Trinta e duas pessoas foram resgatadas.

Os dois navios de guerra iranianos haviam participado de um exercício militar no porto de Visakhapatnam, na Índia.

Washington anunciou na quarta-feira que torpedeou o IRIS Dena, "a primeira vez desde 1945" que um submarino de ataque americano afundou um "navio de combate inimigo".

O ataque militar foi o primeiro de Washington fora do Oriente Médio desde que uma guerra regional foi desencadeada por sua ofensiva ao lado de Israel contra o Irã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aj/juf/roc/arm/jvb/fp