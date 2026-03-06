Assine
Ataque ucraniano deixa dois mortos na região ocupada de Kherson, afirma Rússia

AFP
AFP
06/03/2026 06:08

Um ataque ucraniano matou duas pessoas na área da região ucraniana de Kherson controlada pela Rússia, anunciou nesta sexta-feira (6) o governador nomeado por Moscou, Vladimir Saldo. 

Em Oleshky, "drones inimigos lançaram sua carga (explosiva) diretamente sobre pessoas reunidas" perto de um mercado "antes da sua abertura", escreveu Saldo na plataforma de mensagens Telegram.

"Segundo as primeiras informações, duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas", acrescentou o governador designado, que relatou apenas vítimas civis.

conflito russia ucrania

