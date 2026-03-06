Desabamento deixa oito mortos e quatro desaparecidos em lar de idosos em BH
O desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte deixou pelo menos oito mortos nesta quinta-feira (5), enquanto bombeiros trabalham nas buscas sob os escombros de outros quatro desaparecidos, segundo o balanço mais recente.
