Trump diz que enviar tropas terrestres ao Irã seria 'perda de tempo'

AFP
AFP
06/03/2026 05:56

O presidente Donald Trump disse na quinta-feira (5) que seria "uma perda de tempo" considerar, neste momento, o envio de tropas terrestres americanas ao Irã, informou a NBC News, rejeitando o alerta do chanceler iraniano de que tal medida seria um desastre.

"É uma perda de tempo. Eles perderam tudo. Perderam a Marinha. Perderam tudo o que poderiam perder", disse Trump em uma entrevista por telefone à emissora. 

O republicano acrescentou que a declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, de que Teerã estava preparada para uma invasão terrestre dos Estados Unidos ou de Israel foi um "comentário inútil", já que Washington não cogita a possibilidade. 

Trump também afirmou que gostaria de ver a estrutura de liderança do Irã removida e que seu governo quer "entrar e limpar tudo" rapidamente.

"Não queremos alguém que, em questão de 10 anos, reconstruiria tudo", comentou, antes de destacar que tem algumas ideias sobre quem poderia dirigir o país, mas preferiu não citar nomes.

Antes, Trump declarou que "teria que estar envolvido" na nomeação do próximo líder do Irã, depois que o aiatolá Ali Khamenei morreu nos bombardeios iniciados pelos Estados Unidos e Israel no sábado passado. 

