Exército de Israel ataca 'infraestrutura do regime' em Teerã
compartilheSIGA
O Exército de Israel informou na manhã desta sexta-feira (6) que realizava ataques em larga escala contra "a infraestrutura do regime" iraniano em Teerã. Minutos depois, a TV pública do Irã reportou explosões.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"As Forças de Defesa de Israel lançaram uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã", destaca o comunicado militar. Já o canal iraniano Irib noticiou "explosões ouvidas no oeste e leste de Teerã".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-ami/cms/arm/nn/lb