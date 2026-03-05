Assine
Internacional

Petrobras tem produção recorde e triplica lucro em 2025

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 21:45

A Petrobras triplicou seu lucro em 2025 em comparação com o ano anterior, impulsionada por uma produção recorde de petróleo e gás, segundo os resultados anuais divulgados nesta quinta-feira pela empresa.

O lucro líquido foi de 110,1 bilhões de reais em 2025, contra 36,6 bilhões no ano anterior.

Tópicos relacionados:

brasil petrobras petroleo resultados

