Petrobras tem produção recorde e triplica lucro em 2025
A Petrobras triplicou seu lucro em 2025 em comparação com o ano anterior, impulsionada por uma produção recorde de petróleo e gás, segundo os resultados anuais divulgados nesta quinta-feira pela empresa.
O lucro líquido foi de 110,1 bilhões de reais em 2025, contra 36,6 bilhões no ano anterior.
