Adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Marrocos troca de técnico

A três meses da Copa do Mundo de 2026, o Marrocos, adversário do Brasil no torneio, passou por uma mudança no comando técnico com a saída de Walid Regragui, o treinador que levou a seleção às semifinais no Catar em 2022, e a nomeação de Mohamed Ouahbi como seu substituto.

"Deixo meu cargo com lealdade, gratidão e a certeza de ter servido ao meu país", disse Regragui durante uma cerimônia transmitida ao vivo pela televisão, afirmando que, após "analisar" a situação, concluiu que "a equipe precisa de um novo impulso antes do Mundial".

"Sempre quis dar o meu melhor, com honestidade e total comprometimento. O trabalho que fizemos juntos nos permitiu alcançar níveis históricos", enfatizou.

A saída de Regragui era tema de debate no Marrocos há semanas, principalmente desde que o país sofreu uma amarga derrota na final da Copa Africana de Nações em meados de janeiro, perdendo para o Senegal em Rabat.

"Obrigado, Walid (...) Te desejo, do fundo do meu coração, muito sucesso", declarou o presidente da Federação Marroquina de Futebol, Fouzi Lekjaa.

- Duras críticas -

Regragui, de 50 anos, era alvo de críticas há tempos por parte de uma parcela significativa de jornalistas e torcedores. A situação se agravou desde a derrota na final da Copa Africana de Nações, com constantes acusações de ter deixado escapar o título continental apesar de jogar em casa e de contar com uma geração de ouro liderada por Achraf Hakimi.

O Marrocos conquistou a Copa Africana de Nações apenas uma vez em sua história, em 1976.

O destino quis que Regragui deixasse o cargo em circunstâncias muito semelhantes às que levaram à sua nomeação.

Ele assumiu o comando da seleção em agosto de 2022, três meses antes da Copa do Mundo do Catar, substituindo Vahid Halilhodzic, que foi demitido pela Federação Marroquina de Futebol apesar de ter classificado os 'Leões do Atlas' para o torneio no emirado.

- Pensando em 2026 e 2030 -

Mohamed Ouahbi, de 49 anos, assume o cargo após ter levado Marrocos ao título do Mundial Sub-20 no Chile, em outubro passado.

Sua primeira missão agora será tornar Marrocos competitivo na Copa do Mundo deste ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Não acho que vou fazer uma grande revolução", afirmou o novo treinador, prometendo que sua primeira tarefa será realizar "uma análise completa" das necessidades da equipe.

No Mundial, sua equipe jogará no Grupo C, que inclui, além do Brasil, a Escócia e o Haiti. Os marroquinos estreiam contra a seleção brasileira no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O Marrocos pretende desenvolver a longo prazo um projeto sólido para que tenha um bom desempenho na Copa do Mundo de 2030, que será co-organizada com Espanha e Portugal.

