Trump menciona projeto para Cuba após Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou nesta quinta-feira (5), de modo vago, um projeto sobre Cuba após a guerra iniciada contra o Irã.

"Queremos resolver, terminar primeiro com essa [ofensiva], mas é só uma questão de tempo até que você e muitas pessoas incríveis estejam de volta em Cuba", disse Trump durante uma recepção na Casa Branca.

O republicano parecia dirigir-se ao chefe da diplomacia Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos, sobre quem disse: "Ele fez um trabalho fantástico em um lugar chamado Cuba".

As relações entre Washington e o governo comunista de Havana atravessam um novo período de turbulências nas últimas semanas.

Após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças americanas no início de janeiro, os Estados Unidos exigiram e obtiveram do poder interino em Caracas a suspensão do fornecimento de petróleo para a ilha.

O bloqueio energético imposto, na prática, por Washington a Cuba, onde não entra nenhum petroleiro desde 9 de janeiro, agravou a longa crise econômica e os apagões recorrentes enfrentados pela população.

Além disso, ameaça desferir um golpe fatal no turismo, a segunda maior fonte de renda da ilha depois da exportação de serviços médicos.

