Internacional

EUA afirma ter afundado mais de 30 navios iranianos

AFP
AFP
Repórter
05/03/2026 20:21

Os Estados Unidos afundaram mais de 30 navios iranianos, enquanto os ataques com mísseis balísticos e drones das forças de Teerã diminuíram consideravelmente desde o início da ofensiva contra a república islâmica no sábado, afirmou nesta quinta-feira (5) um alto oficial americano.

"Já ultrapassamos os 30 navios afundados e, nas últimas horas, atingimos um navio porta-drones iraniano de tamanho aproximado ao de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. E, enquanto falamos, ele está em chamas", declarou o almirante Brad Cooper em uma coletiva de imprensa.

Os "ataques com mísseis balísticos diminuíram 90% desde o primeiro dia. Os ataques com drones diminuíram 83%", disse Cooper, chefe do Comando Central, responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.

Os Estados Unidos lançaram em 28 de fevereiro uma campanha de bombardeios contra o Irã junto com as forças israelenses, e Teerã respondeu lançando ondas de drones e mísseis contra outros países da região.

Destruir as capacidades de mísseis balísticos do Irã e sua marinha são dois dos principais objetivos apresentados por Washington na operação contra o Irã, que os Estados Unidos batizaram de "Fúria Épica".

