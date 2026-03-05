Lens elimina Lyon nos pênaltis e vai às semifinais da Copa da França
O Lens garantiu sua vaga nas semifinais da Copa da França nesta quinta-feira (5) em um jogo emocionante das quartas de final em que derrotou o Lyon por 5 a 4 nos pênaltis após um empate em 2 a 2.
Nas semifinais, o Lens, atualmente em segundo lugar na Ligue 1, vai enfrentar o Toulouse, que havia eliminado o Olympique de Marselha na quarta-feira.
A outra semifinal será disputada entre Strasbourg e Nice.
Na partida desta quinta-feira, o Lens chegou ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0, graças aos gols do meia-atacante Florian Thauvin (22') e do atacante senegalês Abdallah Sima (45'+1).
No segundo tempo, o Lyon, que atualmente é o terceiro colocado no Campeonato Francês e terminou em primeiro na primeira fase da Liga Europa, conseguiu empatar graças a um gol do centroavante ucraniano Roman Yaremchuk (67') e outro nos acréscimos do ponta Rémi Himbert (90'+5).
Sem prorrogação, a partida foi direto para os pênaltis, onde a sorte e a precisão favoreceram o Lens.
Com a eliminação de Olympique de Marselha e Lyon nesta fase, o Lens se torna o grande favorito ao título em uma competição na qual o PSG, campeão das duas últimas edições, foi eliminado nesta temporada nos 16-avos de final após perder para seu vizinho, o Paris FC.
O Lens nunca venceu a Copa da França, embora tenha sido finalista em três ocasiões (1948, 1975 e 1998).
-- Resultados das quartas de final da Copa da França:
Terça-feira, 3 de março
(+) Strasbourg - Reims 2 - 1
Quarta-feira, 4 de março
Lorient - (+) Nice 0 - 0 (5 - 6 nos pênaltis)
Olympique de Marselha - (+) Toulouse 2 - 2 (3 - 4 nos pênaltis)
Quinta-feira, 5 de março
Lyon - (+) Lens 2 - 2 (4 - 5 nos pênaltis)
(+): classificado para a semifinal
