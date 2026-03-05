Tottenham perde para Crystal Palace (3-1) e fica à beira da zona de rebaixamento

O Crystal Palace agravou a crise do Tottenham, a quem derrotou por 3 a 1 fora de casa na quinta-feira (5), na última partida da 29ª rodada da Premier League.

Com esta quinta derrota consecutiva, os atuais campeões da Liga Europa e finalistas da Liga dos Campeões de 2019 ocupam a décima sexta posição na tabela, apenas um ponto à frente do primeiro colocado na zona de rebaixamento, o West Ham (18º, com 28 pontos).

O fantasma do rebaixamento para a Championship paira cada vez mais sobre o Tottenham, que não é rebaixado da primeira divisão desde a temporada 1977-78.

O novo treinador da equipe, Igor Tudor, já havia sofrido derrotas nas partidas anteriores contra Arsenal e Fulham. Portanto, ele ainda não conseguiu reverter a situação de um time que continua à deriva e já acumula onze jogos sem vitória no campeonato.

Na partida desta quinta-feira, o Tottenham abriu o placar graças a Dominic Solanke, que aproveitou um cruzamento de Archie Gray aos 35 minutos.

Mas foi apenas uma ilusão: o Crystal Palace (14º), que dominava a partida até então, conseguiu a virada e venceu.

O capitão e zagueiro do Tottenham, Micky van de Ven, foi expulso aos 38 minutos, e a situação piorou ainda mais para o Spurs.

O atacante senegalês Ismaïla Sarr, cujo gol havia sido anulado aos 30 minutos, converteu um pênalti aos 40 e deixou tudo igual: 1 a 1.

Os acréscimos do primeiro tempo foram fatais para o Spurs, já que o Palace marcou duas vezes, com o norueguês Jorgen Strand Larsen (45'+2) e Sarr (45'+7), ambos com assistências de Adam Wharton.

Furiosos, os torcedores do Tottenham chegaram a deixar o estádio no intervalo, e no segundo tempo, os que permaneceram ofereceram pouco apoio, enquanto os torcedores do Palace podiam ser ouvidos entoando insultos contra seus rivais.

A situação parece muito preocupante para o Tottenham, que em seus próximos jogos da Premier League enfrentará Liverpool, Nottingham Forest — um rival direto na luta contra o rebaixamento — e Sunderland.

Entre esses jogos, eles também têm o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa contra o Atlético de Madrid.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Terça-feira, 3 de março

AFC Bournemouth - Brentford 0 - 0

Leeds - Sunderland 0 - 1

Everton - Burnley 2 - 0

Wolverhampton - Liverpool 2 - 1

Quarta-feira, 4 de março

Fulham - West Ham 0 - 1

Brighton - Arsenal 0 - 1

Manchester City - Nottingham 2 - 2

Aston Villa - Chelsea 1 - 4

Newcastle - Manchester United 2 - 1

Quinta-feira, 5 de março

Tottenham - Crystal Palace 1 - 3

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 67 30 20 7 3 59 22 37

2. Manchester City 60 29 18 6 5 59 27 32

3. Manchester United 51 29 14 9 6 51 40 11

4. Aston Villa 51 29 15 6 8 39 34 5

5. Chelsea 48 29 13 9 7 53 34 19

6. Liverpool 48 29 14 6 9 48 39 9

7. Brentford 44 29 13 5 11 44 40 4

8. Everton 43 29 12 7 10 34 33 1

9. AFC Bournemouth 40 29 9 13 7 44 46 -2

10. Fulham 40 29 12 4 13 40 43 -3

11. Sunderland 40 29 10 10 9 30 34 -4

12. Newcastle 39 29 11 6 12 42 43 -1

13. Crystal Palace 38 29 10 8 11 33 35 -2

14. Brighton 37 29 9 10 10 38 36 2

15. Leeds 31 29 7 10 12 37 48 -11

16. Tottenham 29 29 7 8 14 39 46 -7

17. Nottingham 28 29 7 7 15 28 43 -15

18. West Ham 28 29 7 7 15 35 54 -19

19. Burnley 19 29 4 7 18 32 58 -26

20. Wolverhampton 16 30 3 7 20 22 52 -30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jta/dr/cl/aam