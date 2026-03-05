Tatum está perto de retornar aos Celtics após lesão no tendão de Aquiles

O ala do Boston Celtics, Jayson Tatum, que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles direito durante os playoffs da NBA, está perto de retornar às quadras, de acordo com o último boletim médico divulgado pela equipe nesta quinta-feira (5).

Após constar como "fora" desde o início da temporada, Tatum passou a ser considerado "questionável" antes do jogo de sexta-feira contra o Dallas Mavericks, uma mudança que sugere um retorno iminente.

Tatum, líder do Boston e peça-chave na campanha do título de 2024, se lesionou no Jogo 4 das semifinais da Conferência Leste, série que os Celtics perderam para o New York Knicks, e passou por uma cirurgia no dia 13 de maio.

Menos de dez meses depois, o jogador de 28 anos se prepara para retornar ao time dos Celtics que tem sido a revelação da temporada e ocupa a segunda posição no Leste (41 vitórias e 21 derrotas), apesar de sua ausência e da saída de vários jogadores importantes no último verão americano.

A reabilitação após esse tipo de lesão pode durar uma temporada inteira, e Tatum havia garantido no outono passado que não apressaria seu retorno.

Em junho de 2019, Kevin Durant, aos 30 anos, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles durante a derrota do Golden State para o Toronto nas finais da NBA.

O astro americano, ainda em atividade aos 37 anos pelo Houston Rockets, perdeu uma temporada inteira antes de retornar às quadras em dezembro de 2020, 18 meses após sua lesão.

'KD' conseguiu recuperar sua forma, ao contrário do pivô DeMarcus Cousins, cujo desempenho caiu após seu retorno em janeiro de 2019, depois de um ano de recuperação.

Tatum foi um dos sete jogadores da NBA que sofreram ruptura do tendão de Aquiles na última temporada, uma série de lesões que levou a liga de basquete a iniciar uma investigação sobre as possíveis causas de um aumento tão significativo de problemas físicos.

