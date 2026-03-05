Assine
Internacional

Guerra no Oriente Médio faz petróleo subir ao nível mais alto desde 2024

05/03/2026 20:10

Os preços do petróleo subiram ao seu nível mais alto em quase dois anos nesta quinta-feira (5), enquanto as tensões no Estreito de Ormuz ameaçavam o abastecimento mundial do ouro negro no sexto dia da guerra no Oriente Médio.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril disparou 8,51%, a 81,01 dólares, seu maior nível desde julho de 2024. 

O Brent do Mar del Norte para entrega em maio subiu 4,93%, a 85,41 dólares, também valores máximos desde meados de 2024.

Segundo analistas da Briefing.com, "o conflito continua se intensificado e o tráfego de petroleiros segue parado, sem um calendário claro para o retorno à normalidade". 

Passam pelo Estreito de Ormuz cerca de 20% do petróleo mundial e uma proporção similar de gás natural liquefeito (GNL), fluxos que permanecem fortemente reduzidos.

Por enquanto, o Irã "não tem a intenção" de fechar essa passagem estratégica, disse, nesta quinta-feira, o chanceler Abbas Araghchi, embora os sinais de Teerã tenham sido contraditórios nos últimos dias. 

Ao mesmo tempo, as hostilidades se agravam. A Guarda Revolucionária do Irã assegurou que um míssil iraniano impactou um petroleiro americano no Golfo Pérsico, enquanto um navio fundeado em frente ao Kuwait sofreu uma "forte explosão" e um vazamento de hidrocarbonetos, segundo a agência marítima britânica UKTMO.

Diante dos riscos para a infraestrutura energética regional, "os países privilegiam cada vez mais seu próprio abastecimento interno", ressaltou Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management. 

A China, muito dependente das importações de hidrocarbonetos, ordenou que suas principais refinarias suspendam as exportações de diesel e gasolina por medo de desabastecimentos, reportou a Bloomberg.

O Iraque também enfrenta problemas de exportação e reduziu nesta terça-feira a produção em uma de suas principais jazidas. Poderia haver novos cortes "na próxima semana" à medida que os inventários sigam aumentando, segundo os analistas da DNB. 

O petróleo do Golfo Pérsico afeta mais diretamente o Brent, razão pela qual seu repique foi mais imediato, enquanto o WTI mostra "um efeito retardado", assinalou Ole R. Hvalbye, da SEB.

