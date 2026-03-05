Bayern de Munique coloca sua 'Kanedependência' à prova na Bundesliga

A vitória do Bayern de Munique sobre o Dortmund no 'Klassiker' do último fim de semana deixou uma impressão clara: o time bávaro parece destinado a conquistar o seu 35º título do Campeonato Alemão. No entanto, nesta sexta-feira (6), os bávaros precisam provar que conseguem sobreviver sem seu principal atacante, Harry Kane, que vai desfalcar o time na partida contra o Borussia Mönchengladbach.

O jogador inglês, peça fundamental no ataque do Bayern, ficará de fora da partida na Allianz Arena, pela 25ª rodada, devido a uma lesão na panturrilha.

O artilheiro, que já marcou 45 gols em todas as competições nesta temporada, deverá estar disponível para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, na próxima terça-feira.

Mas a verdade é que a ausência de Kane, em vez de comprometer o título, pode atrapalhar a busca do atacante pelo recorde de gols em uma única temporada da Bundesliga.

O astro inglês atualmente tem 30 gols na artilharia desta temporada, no momento em que restam dez rodadas.

Ele tem um objetivo pessoal em mente: tornar-se o jogador com mais gols em uma única temporada da Bundesliga, uma honra atualmente detida por Robert Lewandowski, que marcou 41 gols pelo Bayern de Munique na temporada 2020-2021.

Com objetivos mais realistas, Hoffenheim (3º, 46 pontos), Stuttgart (4º, 46), Leipzig (5º, 44) e Leverkusen (6º, 43) travam uma emocionante disputa por duas vagas na Liga dos Campeões.

O Hoffenheim precisa voltar a vencer neste sábado, quando visita o lanterna Heidenheim, após somar apenas 4 pontos nas últimas quatro rodadas.

Em uma dinâmica mais positiva, o Stuttgart viaja para enfrentar outro time em situação delicada, o Mainz.

E três dias após a vitória em Hamburgo, num jogo adiado, o Bayer Leverkusen visita o Freiburg, enquanto o Leipzig recebe o Augsburg.

--- Programação da 25ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

(16h30) Bayern de Munique - B. Mönchengladbach

Sábado, 7 de março

(11h30) Heidenheim - Hoffenheim

RB Leipzig - Augsburg

Mainz - Stuttgart

Wolfsburg - Hamburgo

Freiburg - Bayer Leverkusen

(14h30) Colônia - Borussia Dortmund

Domingo, 8 de março

(11h30) St Pauli - Eintracht Frankfurt

(13h30) Union Berlin - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 63 24 20 3 1 88 23 65

2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26

3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18

4. Stuttgart 46 24 14 4 6 48 32 16

5. RB Leipzig 44 24 13 5 6 46 33 13

6. Bayer Leverkusen 43 24 13 4 7 45 29 16

7. Eintracht Frankfurt 34 24 9 7 8 48 49 -1

8. Freiburg 33 24 9 6 9 34 39 -5

9. Augsburg 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9

11. Hamburgo 26 24 6 8 10 26 35 -9

12. B. Mönchengladbach 25 24 6 7 11 27 39 -12

13. Colônia 24 24 6 6 12 33 41 -8

14. Mainz 23 24 5 8 11 27 39 -12

15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17

16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19

17. Wolfsburg 20 24 5 5 14 33 53 -20

18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/iga-dr/aam