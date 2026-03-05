'Derby della Madonnina' pode colocar Inter de Milão a um passo do Scudetto

Com uma vantagem de dez pontos na liderança da Serie A, a Inter de Milão (1ª, com 67 pontos) já começa a vislumbrar o seu 21º Scudetto, conquista que ficará ainda mais próxima caso vença o 'Derby della Madonnina' contra o Milan, no domingo.

O clássico entre os rivais da capital lombarda será, sem dúvida, o destaque da 28ª rodada do campeonato italiano, que poderá ter um campeão praticamente definido faltando dez rodadas para o fim.

Uma vitória da Inter a colocaria 13 pontos à frente do seu principal perseguidor, o próprio Milan (2º, com 57 pontos), que talvez esteja mais preocupado em manter sua segunda colocação, no momento em que é pressionado pelo Napoli, que tem quatro pontos a menos, e pela Roma, que está seis pontos atrás.

A Inter chega a esse jogo no estádio de San Siro – com o Milan como mandante – invicta há quinze jogos no campeonato (14 vitórias e um empate), enquanto o Milan de Massimiliano Allegri decepcionou nos últimos dois jogos em casa (derrota para o Parma e empate contra o Como).

A imprensa italiana sugeriu esta semana que Allegri poderia substituir o técnico interino do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, na próxima temporada.

A Inter de Milão, no entanto, parece tão forte no campeonato italiano quanto imprevisível em jogos de mata-mata. Humilhada pelo time norueguês Bodo/Glimt na Liga dos Campeões, a equipe do técnico Cristian Chivu vem de um empate contra o Como na Copa da Itália na terça-feira.

E os precedentes não são animadores, já que a Inter não vence o dérbi de Milão há quase dois anos (abril de 2024).

O atual campeão Napoli, terceiro colocado na tabela e a 14 pontos da Inter, abre a 28ª rodada nesta sexta-feira contra o Torino.

O Como, do técnico Cesc Fàbregas, quinto colocado na classificação, três pontos atrás da Roma (último time na zona de classificação para a Liga dos Campeões), visita o Cagliari no sábado com o jovem argentino Nico Paz ansioso para continuar se consolidando como um dos melhores jogadores do campeonato.

Paz, de 21 anos, contratado junto ao Real Madrid há dois anos, já marcou nove gols e deu seis assistências na Serie A nesta temporada.

--- Programação da 28ª rodada do campeonato italiano e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

(16h45) Napoli - Torino

Sábado, 7 de março

(11h00) Cagliari - Como

(14h00) Atalanta - Udinese

(16h45) Juventus - Pisa

Domingo, 8 de março

(08h30) Lecce - Cremonese

(11h00) Bologna - Hellas Verona

Fiorentina - Parma

(14h00) Genoa - Roma

(16h45) Milan - Inter

Segunda-feira, 9 de março

(16h45) Lazio - Sassuolo

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43

2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23

3. Napoli 53 27 16 5 6 41 28 13

4. Roma 51 27 16 3 8 37 19 18

5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24

6. Juventus 47 27 13 8 6 46 28 18

7. Atalanta 45 27 12 9 6 37 24 13

8. Bologna 39 27 11 6 10 36 32 4

9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2

10. Udinese 35 27 10 5 12 31 39 -8

11. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1

12. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7

14. Torino 30 27 8 6 13 27 47 -20

15. Genoa 27 27 6 9 12 32 39 -7

16. Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42 -12

17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17

18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18

19. Pisa 15 27 1 12 14 20 44 -24

20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28

