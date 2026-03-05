Leonardo Jardim traz mudanças, mas manterá o 'DNA' do Flamengo de Filipe Luís

O técnico português Leonardo Jardim, apresentado nesta quinta-feira (5) como novo treinador do Flamengo, afirmou que manterá a essência da equipe que conquistou o Brasileirão e a Copa Libertadores no ano passado, mas buscará "soluções" para superar a má fase que custou o emprego de Filipe Luís.

Jardim fará sua estreia pelo Flamengo no domingo, na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense.

"Não queremos fugir do DNA deste grupo (...). Uma equipe com mais caraterísticas de posse do que caraterísticas de transição", comentou o treinador, de 51 anos, cujo estilo de jogo preferido costuma ser mais direto do que o de Filipe Luís.

"É manter esta identidade e aproveitar que os momentos do jogo possam criar outras soluções", explicou ele durante uma coletiva de imprensa no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Questionado sobre a demissão de Filipe Luís, em meio a mensagens de despedida emocionadas publicadas nas redes sociais por jogadores como Giorgian de Arrascaeta e Lucas Paquetá, o novo técnico do Flamengo enfatizou que "não há tempo para tristeza".

"Tenho proximidade com o Filipe. Eu liguei e disse: 'Filipe, com certeza você não quer falar muito agora'. (..) mas se não fosse o Jardim, ia vir outra pessoa, porque a decisão da sua saída, eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação, pelo meu lado, continua sempre a mesma'", contou.

E ele me respondeu: 'Jardim, a nossa relação é igual'", acrescentou.

- "Fui ingênuo" -

Este português nascido na Venezuela deixou o Cruzeiro em meados de dezembro por motivos pessoais.

Na ocasião, ele prometeu que, se retornasse ao Brasil, seria para comandar somente o time de Belo Horizonte.

"Fui ingênuo" e "às vezes a emoção nos leva a ter algumas tiradas infelizes. Agora sou treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo", declarou.

Jardim adiantou que o clube carioca está analisando possíveis contratações. A janela de transferências fechou na terça-feira no Brasil, mas há uma janela de exceção doméstica até 27 de março.

Ele afirmou, no entanto, estar "satisfeito" com seu elenco, o mais caro das Américas.

Leonardo Jardim destacou a "qualidade técnica" do time, que segundo ele está "muito acima de outros elencos".

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre a mudança no comando técnico, anunciada na manhã de terça-feira, após a equipe golear o Madureira por 8 a 0 no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.

"Fiz um diagnóstico e o presidente (Luiz Eduardo Baptista) aceitou", afirmou Boto, enfatizando que seu cargo exige "tomar decisões difíceis".

"Leonardo Jardim é um técnico experiente" e "é alguém que pensamos que pode tirar o máximo do melhor elenco das Américas", ressaltou.

Jardim conquistou títulos nacionais em quatro países: Grécia, França, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/ffb/raa/aam/am