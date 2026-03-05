Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército israelense indica que começou a atacar o Hezbollah em subúrbio ao sul de Beirute

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 18:34

compartilhe

SIGA

O Exército israelense informou nesta quinta-feira (5) que começou a atacar infraestrutura pertencente ao grupo pró-iraniano Hezbollah no subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute, depois de ter advertido previamente os moradores da área para que evacuassem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As FDI [o exército de Israel] começaram a atacar infraestrutura do Hezbollah na área de Dahieh, em Beirute", disseram os militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd/jsa/mr/nn/am

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay