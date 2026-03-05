Estados americanos anunciam ação judicial contra nova tarifa de Trump

Vinte estados americanos, entre eles Nova York, Califórnia e Pensilvânia, anunciaram nesta quinta-feira (5) que vão entrar com uma ação judicial contra a tarifa de 10% imposta pelo presidente Donald Trump após a Suprema Corte anular as taxas anteriores.

Os estados denunciam que o presidente invoca parcialmente uma lei de 1974 sem respeitar uma parte do texto, o que, para eles, invalida a sua aplicação.

"Trump continua implementando políticas ilegais e irresponsáveis com a esperança de que elas sejam mantidas, mas são os americanos que pagam o preço diariamente", denunciou o democrata Gavin Newsom, governador da Califórnia.

"As tarifas de Trump foram rejeitadas pela Suprema Corte, motivo pelo qual ele impõe outras aos californianos e a todos os americanos, como uma criança fazendo birra", comentou Newsom.

A Suprema Corte americana invalidou boa parte das tarifas impostas por Trump contra parceiros comerciais. Como resposta, o presidente criou um nova taxa aduaneira de 10%, válida por 150 dias, antes de ser necessária uma votação no Congresso para que ela seja mantida.

Essas tarifas, no entanto, são possíveis apenas em caso de desequilíbrio grave na balança de pagamentos, que inclui as movimentações financeiras entre dois países, ou seja, o comércio, o fluxo financeiro e os investimentos.

