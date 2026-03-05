Sheinbaum lança torneio de embaixadinhas valendo seu ingresso para abertura da Copa

A jovem mexicana que demonstrar a melhor habilidade no controle de bola receberá um ingresso pessoal da presidente Claudia Sheinbaum para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México, anunciou a mandatária nesta quinta-feira (5).

A presidente já havia anunciado sua decisão de não comparecer ao jogo de abertura do torneio, entre México e África do Sul em 11 de junho, na capital mexicana, e de conceder o ingresso de número 00001, reservado a ela pela Fifa, a uma mulher.

Agora, Sheinbaum explicou em sua coletiva de imprensa matinal que mulheres entre 16 e 25 anos podem participar enviando um vídeo para uma plataforma oficial. "O que elas precisam fazer? Embaixadinhas durante um minuto", detalhou.

Entre os jurados que escolherão a vencedora estão Charlyn Corral, maior artilheira do futebol mundial em 2025 e recordista de embaixadinhas em 2005, e a árbitra profissional Katia Itzel García.

A presidente anunciou que assistirá à cerimônia de abertura em um grande evento com telões previsto para ser realizado no Zócalo (praça principal), no centro histórico da cidade, onde fica o palácio presidencial.

"Pouquíssimas pessoas poderão comparecer à cerimônia de abertura. Então, vou assisti-la aqui com o povo, e uma jovem mulher nos representará — a mim e ao povo do México", disse ela.

A presidente já havia mencionado o alto custo dos ingressos, agravado pela dificuldade de obtê-los em uma metrópole de mais de 20 milhões de habitantes.

Na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, co-organizada pelos Estados Unidos e Canadá, o México sediará um total de 13 jogos em sua capital, em Guadalajara (oeste) e em Monterrey (norte).

A primeira partida será disputada no lendário Estádio Azteca, que em 1970 e 1986 sediou duas cerimônias de abertura do Mundial, nas quais os presidentes foram vaiados pelo público nas duas ocasiões.

