Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel anuncia nova fase da guerra com o Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 16:46

compartilhe

SIGA

O chefe do Estado-Maior de Israel anunciou nesta quinta-feira (5) que a guerra com o Irã entra em uma nova fase, e prometeu "outras surpresas" para aquele país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Após realizar com sucesso a fase de ataque-surpresa, durante a qual estabelecemos nossa superioridade aérea e neutralizamos a rede de mísseis balísticos, passamos agora à fase seguinte da operação", anunciou na TV o tenente-general Eyal Zamir.

"Nesta fase, continuaremos desmantelando o regime iraniano e sua capacidade militar. Ainda temos outras surpresas reservadas", acrescentou o militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

glp-jd/jsa/meb/an/lb

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay