Israel anuncia nova fase da guerra com o Irã
O chefe do Estado-Maior de Israel anunciou nesta quinta-feira (5) que a guerra com o Irã entra em uma nova fase, e prometeu "outras surpresas" para aquele país.
"Após realizar com sucesso a fase de ataque-surpresa, durante a qual estabelecemos nossa superioridade aérea e neutralizamos a rede de mísseis balísticos, passamos agora à fase seguinte da operação", anunciou na TV o tenente-general Eyal Zamir.
"Nesta fase, continuaremos desmantelando o regime iraniano e sua capacidade militar. Ainda temos outras surpresas reservadas", acrescentou o militar.
