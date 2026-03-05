Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump anuncia saída de Kristi Noem do cargo de secretária de Segurança Interna

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 16:09

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (5) a saída de Kristi Noem como secretária de Segurança Interna, uma das responsáveis pela política de expulsões de imigrantes do governo americano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Noem, a quem foi confiada uma missão de "emissária especial" para a América Latina, será substituída a partir de 31 de março pelo senador republicano Markwayne Mullin, precisou o presidente americano em uma mensagem em sua rede Truth Social.

Segundo a imprensa, Trump teria tomado sua decisão após as audiências de Noem no Congresso, durante as quais ela se viu em dificuldades por causa da adjudicação de um importante contrato público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue-cl/dw/ad/am

Tópicos relacionados:

eua governo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay