Trump anuncia saída de Kristi Noem do cargo de secretária de Segurança Interna

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (5) a saída de Kristi Noem como secretária de Segurança Interna, uma das responsáveis pela política de expulsões de imigrantes do governo americano.

Noem, a quem foi confiada uma missão de "emissária especial" para a América Latina, será substituída a partir de 31 de março pelo senador republicano Markwayne Mullin, precisou o presidente americano em uma mensagem em sua rede Truth Social.

Segundo a imprensa, Trump teria tomado sua decisão após as audiências de Noem no Congresso, durante as quais ela se viu em dificuldades por causa da adjudicação de um importante contrato público.

