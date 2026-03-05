Peter Jackson receberá Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes

O cineasta neozelandês Peter Jackson (O Senhor dos Anéis, King Kong) receberá uma Palma de Ouro honorária durante a cerimônia de abertura do 79º Festival de Cannes, que será realizado de 12 a 23 de maio, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (5).

"Receber a Palma de Ouro honorária em Cannes será um dos maiores momentos da minha carreira", comentou o diretor de 64 anos em um comunicado do festival.

Em 13 de maio de 2001, em Cannes, 26 minutos mudaram a vida do então pouco conhecido diretor.

Ali foram exibidas com exclusividade - sete meses antes de sua estreia - as primeiras imagens de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel", início da saga cinematográfica baseada nos livros de J. R. R. Tolkien, que acabou acumulando 17 estatuetas do Oscar.

A presidente do festival, Iris Knobloch, celebrou o "diretor de criatividade transbordante que deu ao gênero da fantasia heroica suas cartas de nobreza".

O delegado-geral do festival, Thierry Frémaux, afirmou que existe "claramente um antes e um depois de Peter Jackson".

Desde "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos", há 12 anos, Jackson não voltou a dirigir cinema de ficção e se dedicou a formatos documentais, profundamente marcado pela morte repentina de seu diretor de fotografia Andrew Lesnie.

Esse falecimento "mudou meu caminho criativo", explicou em um vídeo.

