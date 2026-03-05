Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Copa da Inglaterra oferece ao Liverpool chance de revanche contra Wolves

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 15:57

compartilhe

SIGA

A tradicionalíssima Copa da Inglaterra (FA Cup) retorna neste fim de semana, com dezesseis equipes ainda na disputa para avançar às quartas de final.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A quinta fase começa nesta sexta-feira (6) com o duelo entre Wolverhampton Wanderers e Liverpool, apenas três dias após a inesperada derrota dos 'Reds' na casa do mesmo adversário, que é lanterna na Premier League.

No sábado, será a vez do jogo mais aguardado destas oitavas de final: Newcastle United x Manchester City, um confronto entre duas equipes também presentes nas oitavas de final da Champions League, e que evoca memórias recentes: há duas semanas, dois gols de Nico O'Reilly garantiram a vitória do Manchester City sobre os 'Magpies' por 2 a 1 no campeonato inglês.

Também no sábado, o Arsenal visita o Mansfield Town, da League One (terceira divisão), buscando se manter na luta pela 'quádrupla coroa' (Premier League, Champions League, Copa da Liga Inglesa e FA Cup). 

Horas depois, o Chelsea visita o País de Gales para enfrentar o surpreendente Wrexham, da Championship (segunda divisão), que já eliminou um time da Premier League nesta temporada ao derrotar o Nottingham Forest nos pênaltis. 

--- Programação das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

Sexta-feira:

(17H00) Wolverhampton - Liverpool

Sábado:

(9H15) Mansfield Town (3ª) - Arsenal

(14H45) Wrexham (2ª) - Chelsea

(17H00) Newcastle - Manchester City

Domingo:

(10h30) Port Vale (3ª) - Sunderland

(9H00) Fulham - Southampton (2ª)

(13H30) Leeds - Norwich City (2ª)

Segunda-feira:

(16H30) West Ham - Brentford

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

iga/dr/aam

Tópicos relacionados:

copa eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay