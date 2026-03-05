Arbeloa garante que Real Madrid lutará pelo título do Espanhol até o fim

Sob pressão após duas derrotas consecutivas no Campeonato Espanhol, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, cuja equipe está quatro pontos atrás do líder Barcelona, declarou que continuarão lutando até o fim em busca do título.

"Claro, ainda faltam 36 pontos para a vitória. Estamos quatro pontos atrás, não 18. Este é o Real Madrid. Enquanto pudermos lutar matematicamente, lutaremos, e se chegar o momento em que não pudermos mais lutar, continuaremos lutando", afirmou Arbeloa nesta quinta-feira (5), na véspera da visita de sua equipe ao Celta de Vigo, pela 27ª rodada da LaLiga.

"Não vejo o Real Madrid de outra forma a não ser continuar lutando. No vestiário, sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer no campeonato", acrescentou.

"Sofremos duas derrotas consecutivas na LaLiga. Claro que, num clube como o Real Madrid, a derrota é sempre difícil de lidar devido às expectativas e à pressão, mas neste momento a única coisa em que estamos pensando é no jogo de amanhã. É a única coisa que nos preocupa", garantiu o treinador espanhol, que substituiu Xabi Alonso em janeiro.

Questionado sobre os vários desfalques da equipe devido a lesões (Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Militão...) e suspensões (Mastantuono, Huijsen, Carreras), para a viagem a Vigo, Arbeloa insistiu que não pode "arrumar desculpas" após as derrotas contra o Osasuna (2-1) e o Getafe (1-0).

"Quando se está vencendo e todos estão jogando bem, é muito fácil vestir esta camisa. Precisamos mostrar o nosso verdadeiro potencial agora. É em momentos como estes que se pode ver se somos dignos de vestir esta camisa e este escudo".

Em relação a Mbappé e Bellingham, e às suas respectivas viagens a Paris e Londres para tratar as lesões, Arbeloa garantiu que as decisões sobre os dois jogadores "estão perfeitamente organizadas pelos serviços médicos do Real Madrid e pelo departamento de preparação física do Real Madrid".

