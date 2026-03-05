CEO da Paramount garante que manterá independência da CNN

O diretor-executivo do conglomerado de mídia Paramount Skydance, David Ellison, assegurou nesta quinta-feira (5) que deseja preservar a independência editorial da emissora CNN assim que se concretize nos próximos meses a compra da Warner Bros Discovery (WBD).

"A CNN é uma marca incrível, com uma equipe incrível, e acreditamos absolutamente que sua independência deve ser preservada", disse Ellison em declarações ao canal CNBC.

"Continuaremos investindo em informação e acreditamos que esta operação será positiva para a CBS e a CNN", explicou. "A independência foi mantida na CBS", insistiu, "e assim será na CNN".

Muitos temem que a linha editorial da célebre emissora de informação mude quando estiver sob o comando de Ellison, conhecido por sua proximidade com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No início de outubro de 2025, poucas semanas depois de a Skydance assumir o controle da CBS e de sua matriz Paramount Global, o grupo nomeou a jornalista de opinião Bari Weiss, considerada de direita, para chefiar o serviço de informação da emissora, a CBS News.

Em julho, para obter o aval para a absorção da Paramount Global, a Skydance se comprometeu perante o regulador americano de telecomunicações, a FCC, a realizar, a pedido da agência, mudanças na linha editorial da CBS, uma condição muito atípica.

Ellison não se pronunciou na quinta-feira sobre uma eventual fusão entre a CBS e a CNN.

"Queremos nos dirigir aos 70% dos americanos, e de todo o mundo, que se identificam como de centro-esquerda ou centro-direita. E queremos nos dedicar ao negócio da verdade (...) E isso não vai mudar", acrescentou.

Ellison fez essas declarações uma semana depois de a Netflix desistir da disputa pela WBD, dando sinal verde à Paramount Skydance para fazer a aquisição, após cinco meses de uma dura guerra de ofertas.

Com a compra da WBD, que ainda requer a aprovação dos reguladores e uma votação dos acionistas da Warner, a família Ellison controlará uma constelação de empresas de mídia espalhadas por todo o mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/bgs/ad/dga/am