Atual campeão, Norris diz estar "com a mesma fome" de títulos

O piloto Lando Norris declarou nesta quinta-feira (5) que, apesar de ter conquistado o Mundial de Pilotos de Fórmula 1 na temporada passada, segue com vontade de sobra de se manter no topo.

O britânico treinou intensamente durante a pausa do inverno europeu, ciente de que agora é o homem a ser batido.

"Ainda estou com a mesma fome de vitória", disse Norris, que era o caçador no ano passado e agora pretende evitar se tornar a caça.

O jovem piloto levou a melhor sobre seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, e o piloto da Red Bull, Max Verstappen, em uma emocionante disputa a três que foi decidida na última corrida da temporada de 2025, em Abu Dhabi.

Com isso, ele se tornou o primeiro campeão mundial da McLaren desde que Lewis Hamilton conquistou o primeiro de seus sete títulos, em 2008.

Mas agora, Mercedes e Red Bull são vistas como ligeiramente favoritas para o Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada neste fim de semana, algo que não parece preocupar Norris.

"Não acho que estejamos em desvantagem. Sabe, mesmo que você seja o segundo, terceiro ou quarto mais rápido, não acho que isso seja estar em desvantagem".

O piloto de 26 anos começou o ano passado com o pé direito ao vencer em Melbourne, cruzando a linha de chegada à frente de Verstappen e do piloto da Mercedes, George Russell.

Ele teve que esperar mais sete Grandes Prêmios para retornar ao lugar mais alto do pódio.

"Acho que uma das grandes lições que aprendi no ano passado é a de não me frustrar demais com uma corrida ruim, duas corridas ruins, um mau começo de ano. Você sempre pode se recuperar, contanto que continue trabalhando duro", disse Norris.

