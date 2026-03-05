Irão não pede nem 'cessar-fogo' nem 'negociações' com EUA, diz chanceler à NBC News

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse nesta quinta-feira (5) à NBC News que a república islâmica não pede um cessar-fogo nem negociações com os Estados Unidos, e acrescentou que o Irã não tem planos de fechar o Estreito de Ormuz por enquanto.

"Não estamos pedindo um cessar-fogo. Não vemos nenhuma razão pela qual devamos negociar com os Estados Unidos (...) Negociamos com eles duas vezes e, em ambas as ocasiões, nos atacaram no meio das negociações", declarou Araghchi, que afirmou que o Irã está pronto para conter uma invasão terrestre — a qual disse que seria um "desastre" para seus inimigos.

Quanto ao estratégico Estreito de Ormuz, "não temos intenção de fechá-lo por enquanto, mas, à medida que a guerra continue, consideraremos todas as possibilidades", acrescentou o chanceler.

