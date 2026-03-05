Copa Africana de Nações Feminina é adiada para julho

A Copa Africana de Nações Feminina (CAN), inicialmente programada para acontecer no Marrocos de 17 de março a 3 de abril, foi adiada e agora será realizada de 25 de julho a 16 de agosto, anunciou a Confederação Africana de Futebol (CAF) nesta quinta-feira (5).

"Após discussões entre a CAF, seus parceiros, a Fifa e outras partes interessadas, a CAF decidiu adiar a CAN Feminina de 2026 para o período de 25 de julho a 16 de agosto de 2026, para garantir o sucesso desta importante competição feminina, levando em consideração as circunstâncias imprevistas", declarou a CAF, sem fornecer mais detalhes.

Este torneio, realizado a cada dois anos, reunirá 16 seleções nacionais, inicialmente divididas em quatro grupos de quatro.

As duas últimas edições da CAN Feminina (2022 e 2024) já tiveram o Marrocos como sede.

Na edição de 2024, as nigerianas, cuja seleção detém o maior número de títulos do torneio (10), venceram as marroquinas por 3 a 2 na final.

