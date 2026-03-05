Assine
Internacional

Harry Kane vai desfalcar Bayern contra Gladbach devido a lesão na panturrilha

Repórter
05/03/2026 14:22

O atacante Harry Kane vai desfalcar o Bayern de Munique na partida contra o Borussia Mönchengladbach, na sexta-feira, pela 25ª rodada da Bundesliga, devido a uma lesão na panturrilha, anunciou o técnico do clube bávaro, Vincent Kompany, nesta quinta (5). 

No entanto, o astro inglês, peça fundamental no ataque do Bayern, deve estar disponível para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, na próxima terça-feira. 

"Harry Kane está fora. Ele sofreu uma pancada na panturrilha e ainda não se recuperou", declarou Kompany na coletiva de imprensa pré-jogo. "É apenas uma pancada, nada sério", tranquilizou o treinador belga.

O Bayern de Munique deu um passo gigantesco rumo à manutenção do título da Bundesliga no último fim de semana, com uma virada por 3 a 2 sobre o seu perseguidor mais próximo, o Borussia Dortmund, abrindo uma vantagem de 11 pontos. 

Kane marcou duas vezes na partida, chegando a 45 gols na temporada em todas as competições.

