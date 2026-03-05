Mais dois times estarão nos playoffs de acesso à Premier League a partir da próxima temporada

Os playoffs de acesso à Premier League serão disputados por seis equipes, e não mais por quatro como atualmente, a partir da temporada 2026/2027, confirmou nesta quinta-feira (5) a English Football League (EFL), organizadora da segunda divisão inglesa.

A reforma aprovada nesta quinta mantém o acesso automático à Premier League para o campeão e o vice-campeão da Championship.

Mas com o novo formato, os times que terminarem a temporada regular em sétimo e oitavo lugares poderão disputar a repescagem de acesso.

Até então, este torneio de fim de temporada era disputado pelos times que terminassem em terceiro, quarto, quinto e sexto lugares.

A partir de agora, o terceiro e o quarto colocados da tabela se classificam diretamente para as semifinais, que continuarão sendo disputadas em jogos de ida e volta.

Essas semifinais serão completadas com os dois vencedores da fase preliminar, com o quinto colocado (em casa) enfrentando o oitavo e o sexto colocado (em casa) enfrentando o sétimo.

Este sistema de playoffs foi implementado na temporada 1989/1990, e a final é realizada todos os anos no final de maio, no Estádio de Wembley.

Essa partida na catedral do futebol inglês é considerada a mais lucrativa do mundo, devido às enormes quantias de dinheiro que os clubes da Premier League recebem, principalmente dos direitos de transmissão televisiva.

A vitória do Sunderland sobre o Sheffield United na última edição rendeu ao clube um valor estimado em pelo menos £200 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão na cotação atual) em receita adicional para os 'Black Cats'.

