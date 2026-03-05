Trump diz que deve 'participar' da eleição do próximo líder do Irã (imprensa)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu, nesta quinta-feira (5), em que deveria ter um papel na eleição do próximo líder supremo do Irã, após o assassinato do aiatolá Ali Khemenei, cujo filho - afirmou - lhe parece um candidato inaceitável.

"O filho de Khamenei (morto no primeiro dia da guerra em um ataque de EUA e Israel) é um Peso Leve. Tenho que participar da nomeação, como com Delcy", disse Trump em entrevista ao site de notícias Axios, fazendo uma comparação com a Venezuela, onde a presidente interina, Delcy Rodríguez, tem cooperado com ele sob ameaças, depois que os Estados Unidos depuseram o presidente Nicolás Maduro.

