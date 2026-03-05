Assine
Otan insiste que míssil lançado do Irã tinha Turquia como alvo

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 13:10

A Otan insistiu nesta quinta-feira (5) que um míssil balístico lançado do Irã tinha a Turquia como alvo antes de ter sido derrubado, contradizendo a afirmação de uma autoridade turca de que o projétil mirava, na verdade, uma base militar no Chipre.

Questionado se o míssil havia sido deliberadamente apontado para alguma posição na Turquia, o porta-voz da Otan Martin O'Donnell respondeu que "sim", em alusão à resposta oficial da aliança ao incidente, emitida na quarta-feira.

Em sua declaração inicial, a porta-voz da Otan, Allison Hart, ressaltou que a aliança condena "o ataque do Irã contra a Turquia". 

O'Donnell, no entanto, recusou-se a fornecer mais detalhes sobre o alvo do míssil, alegando motivos de segurança. 

"Vou me abster de revelar qualquer informação adicional que possa afetar a segurança ou a proteção de nossas forças", enfatizou. 

Pouco antes, o Ministério da Defesa da Turquia havia afirmado que os sistemas de defesa da Otan interceptaram e neutralizaram "um míssil balístico disparado do Irã e detectado em trajetória em direção à Turquia". 

Na quarta-feira, o mesmo ministério havia feito referência a um míssil "em direção ao espaço aéreo turco". 

Entretanto, um responsável turco declarou posteriormente à AFP, sob condição de anonimato, que ele havia sido "apontado contra uma base no Chipre grego, mas que se desviou de sua trajetória".

ma-ob-ec/mad/ahg/mab/yr-jc

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel otan turquia

