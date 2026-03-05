Ministro de Israel alerta que subúrbio de Beirute sofrerá a mesma destruição de Gaza
O ministro das Finanças de Israel, o político de extrema direita Bezalel Smotrich, advertiu os moradores do subúrbio do sul de Beirute, reduto do Hezbollah, nesta quinta-feira (5), que o distrito vai enfrentar uma devastação similar à de Gaza.
"Muito em breve, Dahiyeh estará parecida a Khan Yunis", declarou Smotrich, em alusão a uma localidade do sul de Gaza devastada pelos bombardeios israelenses durante a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas.
"O Hezbollah cometeu um erro grave e vai pagar um preço alto. Estamos atacando a cabeça do polvo no Irã e, ao mesmo tempo, vamos cortar o braço do Hezbollah", acrescentou, em um comunicado em vídeo, durante uma visita à fronteira norte de Israel.
