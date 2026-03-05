Reino Unido envia quatro caças Typhoon ao Catar, anuncia Starmer

O Reino Unido enviará quatro caças Typhoon para o Catar para reforçar suas "operações defensivas" no Oriente Médio, anunciou o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, nesta quinta-feira (5).

"Estamos enviando quatro aviões Typhoon adicionais para se juntar a nosso esquadrão no Catar e reforçar nossas operações defensivas neste país e em toda região", declarou Starmer em coletiva de imprensa.

O primeiro-ministro não detalhou o número de caças Typhoon do Reino Unido já presentes no Oriente Médio.

