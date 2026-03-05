Assine
Filho do último xá do Irã diz que qualquer sucessor do aiatolá será ilegítimo

05/03/2026 12:10

O filho do último xá do Irã deposto na Revolução Islâmica de 1979 afirmou nesta quinta-feira (5) que qualquer líder que o governo clerical eleger para suceder o aiatolá Ali Khamenei será ilegítimo.

Reza Pahlavi, que se posicionou como uma alternativa diante de uma possível queda do regime, afirmou nas redes sociais que "a vitória está próxima", após a morte de Khamenei no último fim de semana em bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. 

"Qualquer tentativa de nomear um sucessor para ele (Khamenei) está predestinada ao fracasso. Quem quer que seja apresentado... carecerá de legitimidade e será considerado cúmplice do sangrento histórico deste regime e de seus líderes criminosos", afirmou Pahlavi. 

Mojtaba Khamenei, filho de Khamenei, é um dos principais candidatos a suceder o pai.

