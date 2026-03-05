UE e países do Golfo exigem que Irã pare ataques que ameaçam 'a segurança mundial'
compartilheSIGA
Os países do Golfo e da União Europeia (UE) exigiram, nesta quinta-feira (5), em uma declaração conjunta, que o Irã coloque fim aos seus "ataques injustificados" no Oriente Médio, que ameaçam a "segurança mundial".
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Os ministros [das Relações Exteriores] condenaram veementemente os ataques iranianos injustificados contra os países do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo), que ameaçam a segurança regional e mundial, e instaram o Irã a pôr fim imediatamente a seus ataques", especificou o texto.
O documento foi divulgado ao término de uma reunião por videoconferência dos ministros das Relações Exteriores da UE e dos países membros do CCG (Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ob/fpo/thm/ahg/hgs/yr-jc