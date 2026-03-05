Assine
UE e países do Golfo exigem que Irã pare ataques que ameaçam 'a segurança mundial'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 11:58

Os países do Golfo e da União Europeia (UE) exigiram, nesta quinta-feira (5), em uma declaração conjunta, que o Irã coloque fim aos seus "ataques injustificados" no Oriente Médio, que ameaçam a "segurança mundial". 

"Os ministros [das Relações Exteriores] condenaram veementemente os ataques iranianos injustificados contra os países do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo), que ameaçam a segurança regional e mundial, e instaram o Irã a pôr fim imediatamente a seus ataques", especificou o texto. 

O documento foi divulgado ao término de uma reunião por videoconferência dos ministros das Relações Exteriores da UE e dos países membros do CCG (Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã).

diplomacia golfo guerra ue

