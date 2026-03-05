Cerca de 20 mil marinheiros e 15 mil passageiros retidos no Golfo devido à guerra, afirma OMI

Cerca de "20.000 marinheiros e 15.000 passageiros" estão retidos no Golfo devido à guerra no Oriente Médio e à paralisação do estreito de Ormuz, afirmou à AFP o secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), o panamenho Arsenio Domínguez.

A OMI, agência da ONU responsável pela segurança marítima, está "pronta para colaborar com todas as partes interessadas para contribuir para garantir a segurança e o bem-estar dos marinheiros", afirmou Domínguez.

