Cerca de 20 mil marinheiros e 15 mil passageiros retidos no Golfo devido à guerra, afirma OMI

05/03/2026 11:25

Cerca de "20.000 marinheiros e 15.000 passageiros" estão retidos no Golfo devido à guerra no Oriente Médio e à paralisação do estreito de Ormuz, afirmou à AFP o secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), o panamenho Arsenio Domínguez.

A OMI, agência da ONU responsável pela segurança marítima, está "pronta para colaborar com todas as partes interessadas para contribuir para garantir a segurança e o bem-estar dos marinheiros", afirmou Domínguez.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua gb guerra ira israel petroleo transporte

