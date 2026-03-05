Brasil mantém taxa de desemprego em níveis mínimos históricos

O desemprego no Brasil permaneceu próximo de níveis mínimos históricos no trimestre encerrado em janeiro, uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a sete meses das eleições presidenciais.

A taxa de desocupação foi de 5,4% no período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, em comparação aos 6,5% do mesmo trimestre do ano anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (5).

O dado mostra, entretanto, um leve aumento do desemprego, de 0,3 ponto em relação ao trimestre móvel anterior (outubro-dezembro 2025).

O país registrou 5,9 milhões de desempregados no trimestre, 1,2 milhão a menos do que em 2024.

Lula, de 80 anos, transformou os dados do mercado de trabalho em um de seus principais argumentos para mostrar suas conquistas antes das eleições de outubro, nas quais buscará a reeleição.

Os setores que mais geraram emprego no ano foram: administração pública, educação, saúde e serviços sociais (com 1,1 milhão de novos postos).

A indústria foi o único setor que registrou queda no trimestre.

A informalidade caiu levemente, embora ainda afete 37,5% dos trabalhadores, o que o próprio IBGE reconhece como uma "característica estrutural" do mercado brasileiro.

O mínimo histórico da série trimestral iniciada em 2012 foi de 5,1%, registrado no período entre outubro e dezembro de 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ll/mar/yr/fp