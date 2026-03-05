Ucrânia e Rússia trocarão 500 prisioneiros de guerra até sexta-feira

A Rússia e a Ucrânia trocarão nesta quinta-feira (5) e sexta-feira 500 prisioneiros de guerra, no âmbito de um acordo alcançado durante negociações recentes em Genebra, anunciou Moscou, que afirmou que a primeira parte da troca já ocorreu.

"No âmbito dos acordos alcançados em Genebra, uma troca de prisioneiros com a Ucrânia ocorrerá nos dias 5 e 6 de março. 500 por 500", escreveu o negociador russo e assessor do Kremlin Vladimir Medinsky em sua conta no Telegram.

Minutos antes, o Ministério da Defesa russo, citado pela agência de notícias TASS, informou que 200 prisioneiros de guerra russos foram trocados nesta quinta-feira pelo mesmo número de soldados ucranianos detidos por Moscou.

Em um comunicado, a diplomacia russa confirmou que a segunda parte da troca, que envolve 300 prisioneiros de cada lado, ocorrerá na sexta-feira.

Segundo a chancelaria russa, o acordo é resultado de "um processo de negociação complexo", com mediação dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos.

As trocas de prisioneiros e de corpos de pessoas mortas durante a guerra na Ucrânia estão entre os poucos resultados concretos das rodadas de negociações organizadas entre Kiev e Moscou.

