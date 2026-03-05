Marido de deputada britânica suspeito de espionagem para a China é libertado sob fiança

Três homens suspeitos de espionagem em favor da China, entre eles o marido de uma deputada trabalhista escocesa, foram libertados sob fiança nesta quinta-feira (5), um dia após a prisão, informou a polícia de Londres.

David Taylor, de 39 anos, marido da deputada trabalhista Joani Reid, e outros dois homens foram detidos no âmbito de uma investigação conduzida pela unidade antiterrorismo da polícia britânica.

Taylor aparece como gestor de interesses na declaração oficial de atividades de Reid e, segundo seu perfil no LinkedIn, trabalha para o Asia House, um centro de estudos especializado em Ásia.

"Não estou envolvida nas atividades profissionais do meu marido, e nem eu nem meus filhos estamos implicados nesta investigação", afirmou a deputada escocesa em um comunicado divulgado nesta quarta-feira.

"Nunca vi nada que me fizesse suspeitar que meu marido tenha infringido a lei. Desde que sou deputada não me encontrei com empresários, diplomatas ou funcionários chineses, nem transmiti preocupações a ministros ou a qualquer outra pessoa em nome de interesses chineses", acrescentou Reid.

A polícia realizou buscas nas casas dos suspeitos e em outros endereços em Londres, Cardiff e perto de Glasgow.

A chefe da unidade antiterrorismo de Londres, Helen Flanagan, afirmou que, embora os fatos sejam graves, "não acreditamos que exista uma ameaça direta ou iminente para a população".

Um porta-voz da embaixada chinesa em Londres criticou "aqueles que no Reino Unido fabricam supostos casos de espionagem para difamar" as autoridades chinesas.

