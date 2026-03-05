Assine
Irã afirma que atacou base americana no Iraque com drones

05/03/2026 10:50

O Exército iraniano afirmou nesta quinta-feira (5) que lançou um ataque com drones contra uma base americana em Erbil, capital do Curdistão iraquiano. 

"O quartel-general das forças agressoras americanas em Erbil, no Iraque, foi atacado pelos drones do Exército", afirmaram as Forças Armadas iranianas em um comunicado transmitido pela televisão estatal.

Tópicos relacionados:

eua guerra ira iraque israel

