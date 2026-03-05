França aceita em uma de suas bases aviões dos EUA que não participam de ataques contra o Irã

Aeronaves militares americanas que prestam serviços de "apoio" foram autorizadas a usar uma base militar da França, anunciou seu exército nesta quinta-feira (5), especificando que obteve "garantias plenas" de que os aviões não participariam de ataques contra o Irã.

"Aeronaves americanas de apoio a operações (não aeronaves de combate) foram aceitas na base aérea de Istres, na França", declarou o Estado-Maior francês.

"Devido ao contexto, a França exigiu que as unidades envolvidas não participassem de forma alguma das operações realizadas pelos Estados Unidos no Irã, mas estritamente em apoio à defesa de nossos aliados na região. Obtivemos garantias plenas a esse respeito", acrescentou.

Desde o início do conflito no Oriente Médio, no sábado, a França mantém uma postura "estritamente defensiva", segundo o presidente Emmanuel Macron, que na terça-feira anunciou o envio de recursos militares significativos, incluindo o porta-aviões "Charles de Gaulle", para o Mediterrâneo Oriental.

