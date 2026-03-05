Homem acusado nos EUA de planejar matar Trump diz que foi pressionado pelo Irã

Um paquistanês acusado de planejar o assassinato de políticos americanos, incluindo o presidente Donald Trump, afirmou na quarta-feira (4) que foi pressionado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para elaborar o plano, segundo a imprensa dos Estados Unidos.

Asif Raza Merchant, de 47 anos, foi acusado em setembro de 2024 na Justiça americana de tentar contratar um assassino de aluguel para matar políticos americanos. Ele se declarou inocente das acusações.

Durante seu julgamento na quarta?feira, Merchant afirmou que foi obrigado a participar do complô para proteger sua família em Teerã da Guarda iraniana, e que acreditava que seria pego antes que alguém fosse morto, informaram vários meios de comunicação.

Ele disse que nunca recebeu a ordem de matar uma pessoa específica, mas ressaltou que seu contato iraniano havia mencionado três nomes: Trump, o ex?presidente Joe Biden e a ex?embaixadora na ONU Nikki Haley.

"Minha família estava sob ameaça e eu tinha que fazer isso", disse Merchant ao tribunal por meio de um intérprete de urdu, segundo o jornal The Washington Post.

O julgamento ocorre enquanto Estados Unidos e Israel continuam seus ataques contra o Irã, nos quais mataram seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

O Pentágono afirmou na quarta?feira que, durante as operações, as forças americanas mataram o líder de uma unidade iraniana que tentou assassinar Trump.

Dirigentes dos Estados Unidos acusaram anteriormente o Irã de tentar assassinar o republicano para vingar a morte do general iraniano Qassem Soleimani, morto em um ataque de drones no Iraque em 2020, ordenado por Trump durante seu primeiro mandato presidencial.

As autoridades já haviam dito que Merchant tinha "estreitos vínculos com o Irã" e descreveram o suposto complô como "tirado diretamente do manual do regime iraniano".

O acusado declarou nesta semana que começou a trabalhar em 2022 com um membro da Guarda que lhe perguntou se ele estava "interessado em fazer algum trabalho com o governo iraniano", segundo o The New York Times.

Ele acabou recebendo instruções para orquestrar um plano que envolvia organizar protestos, roubar documentos, lavar dinheiro e, potencialmente, mandar matar alguém.

Segundo o New York Times, Merchant disse estar preocupado com o que poderia acontecer à esposa e à filha adotiva no Irã, e por isso aceitou a operação.

Ele foi detido após supostamente tentar contratar assassinos de aluguel que na verdade eram agentes disfarçados do FBI.

