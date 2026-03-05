Israel alerta moradores do sul de Beirute sobre retirada imediata
O Exército de Israel pediu nesta quinta-feira (5) aos habitantes de toda a periferia sul de Beirute, um dos redutos do movimento pró-iraniano Hezbollah e onde vivem centenas de milhares de pessoas, que abandonem a região "imediatamente".
"Mensagem urgente aos habitantes" da periferia sul: "salvem suas vidas e abandonem imediatamente suas casas", afirmou no X um porta-voz em língua árabe do Exército israelense, o coronel Avichay Adraee.
O porta-voz apresentou rotas de deslocamento em direção ao norte e ao leste.
"É proibido deslocar-se para o sul. Qualquer deslocamento para o sul pode colocar sua vida em perigo", acrescentou.
