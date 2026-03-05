Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chega a 1.230 número de mortos no Irã desde o início dos ataques, afirma agência oficial

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/03/2026 10:14

compartilhe

SIGA

A agência oficial de notícias iraniana Irna afirmou nesta quinta-feira (5) que o número de mortos desde o início, no sábado, dos ataques dos Estados Unidos e de Israel chega a 1.230 pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A AFP não pôde verificar o balanço.

O número anterior, publicado na quarta-feira, era de 1.045 mortos, entre civis e soldados.

"O número de mártires do agressivo ataque militar (...) chegou a 1.230 em 5 de março", informou a agência Irna, citando um comunicado da Fundação de Mártires e Veteranos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/cgo/cab/ahg/avl/lm/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay